Fuerza Patria se impone en las elecciones bonaerenses con amplia ventaja

Con el 82,22% de las mesas escrutadas y una participación del 63,25% del electorado, los primeros resultados oficiales de las elecciones bonaerenses marcan una clara ventaja para Fuerza Patria, que obtiene el 46,93% de los votos en la sumatoria de legisladores (diputados y senadores).



En segundo lugar se ubica La Libertad Avanza con el 33,85% de los sufragios, seguida por Somos Buenos Aires, que alcanza el 5,41%, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, con el 4,37%.



La jornada electoral transcurrió con normalidad en la provincia de Buenos Aires y los resultados marcan una diferencia de más de 10 puntos entre las dos principales fuerzas políticas. El alto nivel de escrutinio y la participación ciudadana consolidan la tendencia que, de mantenerse, posicionaría a Fuerza Patria como la principal fuerza legislativa provincial.



El clima en el búnker de Fuerza Patria refleja el optimismo de sus seguidores: cientos de personas se concentran con banderas argentinas en la intersección de avenida 51 y calle 10, en La Plata. La música suena fuerte y el ambiente es de festejo mientras muestran los resultados finales.



Desde las distintas fuerzas políticas se aguardan definiciones y pronunciamientos oficiales en las próximas horas. Mientras tanto, el escenario bonaerense comienza a delinear un nuevo mapa político con fuerte protagonismo de Fuerza Patria.



