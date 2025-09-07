Con demoras y algunas expresiones se desarrolla la votación en la ciudad de La Plata

El primer punto de conflicto se registró en el Colegio Nacional, cuando el candidato a diputado por la Libertad Avanza Francisco Adorni fue interceptado por profesionales médicos y psicólogos recibidos en la Universidad Nacional de La Plata, que le reclamaron por las políticas que viene implementando el Gobierno de Javier Milei contra la educación pública.

Por otro lado, cambió el lugar de votación de Máximo Kirchner, además el candidato a concejal Sergio Resa de Fuerza Patria votó en la Escuela 12 y llevó facturas para las autoridades de mesa, en tanto, Julio Alak, como referente intendente de La Plata votó en la zona norte al igual que Resa.

Se espera que durante el día pueda llegar el presidente Javier Milei para seguir la votación desde el búnker de la Libertad Avanza en la ciudad mientras el gobernador Axel Kicillof sufragó en la zona de 4 entre 51 y 53.