Cierre de campaña en La Plata: Fuerza Patria inicia una maratón de obras y charlas con vecinos

En el inicio de la última jornada de campaña local, el intendente Julio Alak y los candidatos de Fuerza Patria La Plata comienzan la recorrida por más de 105 kilómetros en distintas localidades, llevando sus propuestas directamente a los vecinos y escuchar sus inquietudes.

La agenda de cercanía incluye visitas en El Peligro, Villa Elisa, Arturo Seguí, City Bell, Gorina, Hernández, San Carlos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Villa Elvira, San Lorenzo y Los Hornos, entre otras localidades donde se concretaron obras de infraestructura. “Las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto”, afirmaron desde el espacio que representa al intendente platense.

El objetivo es dialogar con la comunidad, escuchar sus inquietudes, compartir los lineamientos del proyecto local y provincial y remarcar el trabajo conjunto con el gobernador Axel Kicillof bajo el lema “En La Plata, sigamos con obras”.

El itinerario culminará esta tarde con un encuentro en Plaza Islas Malvinas, desde las 17:00, con música en vivo, mateada y un espacio de intercambio entre referentes, militancia y ciudadanos.

Vale recordar que el domingo, con la elección de legisladores y concejales, Fuerza Patria buscará consolidar un rumbo de gestión municipal en La Plata a través de un plan de infraestructura y desarrollo que se viene desarrollando en cada barrio.