La Junta Electoral bonaerense habilitó la consulta online del padrón definitivo

La Junta Electoral bonaerense presentó el padrón definitivo a pocos días de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre, permitiendo a todos los ciudadanos verificar con anticipación su lugar de votación. El objetivo es facilitar el trámite, evitar demoras en la jornada electoral y garantizar que cada persona tenga acceso rápido a la información necesaria.

La consulta es sencilla, gratuita y se realiza de manera online en el sitio oficial habilitado por la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires (https://padron.gba.gob.ar/).

Para acceder a los datos, los electores deben ingresar su número de DNI —sin puntos—, seleccionar el sexo tal como figura en el documento, completar el código de verificación que aparece en pantalla y hacer clic en “Consultar”.

Una vez completados estos pasos, el sistema arroja toda la información correspondiente al votante: nombre y dirección de la escuela asignada, distrito y sección electoral, número de mesa y número de orden dentro del padrón. De esta forma, cada ciudadano puede presentarse el día de la elección con todos los datos necesarios y sin contratiempos.

La publicación del padrón definitivo forma parte de las medidas que buscan dar previsibilidad al proceso electoral, en un contexto en el que la transparencia y el acceso a la información resultan claves para reforzar la confianza en el sistema democrático.