Denunciaron penalmente a Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente este martes por abuso de autoridad luego del pedido de allanamiento a periodistas y medios que difundieron audios vinculados a Karina Milei. La presentación, radicada en los tribunales de Comodoro Py, recayó en el juzgado federal 12, a cargo del magistrado Julián Ercolini.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien sostuvo que la funcionaria utilizó el aparato estatal para impulsar medidas “arbitrarias e inconstitucionales” que buscan intimidar a la prensa. En el escrito, remarcó que los pedidos de allanamiento a los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico, así como a los estudios del portal digital Carnaval Stream, constituyen un intento de censura previa y una violación directa a la libertad de expresión garantizada por la Constitución y tratados internacionales.

El caso se enmarca en la denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad, que también consiguió una medida cautelar inédita: prohibir la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia. Para Dalbón, se trata de un acto de “amedrentamiento” que sienta un grave precedente institucional.

La denuncia ahora deberá ser evaluada por Ercolini, quien podría convocar a Bullrich y al abogado Fernando Soto, firmante de la presentación original del ministerio.