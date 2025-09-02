La Justicia y el Gobierno le ponen un “bozal” al periodismo

El Poder Judicial ordenó este lunes el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei, por “cualquier medio de comunicación. Esto se suma a la denuncia del Ejecutivo nacional que recayó en el juzgado del juez Ercolini. No obstante, la Corte Suprema expresó que no avalará el fallo.

La resolución fue dictada por el juez Patricio Maraniello. Manuel Adorni compartió el fallo en sus redes sociales: “La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”. Además, afirmó que el juez “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

La controversia inició tras la publicación de audios que supuestamente capturan conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. En una de las grabaciones, se escucha una voz que se presume es la de la hermana del Presidente, destacando la necesidad de estar “unidos” y detallando jornadas laborales de más de 15 horas. Además, tanto en la denuncia presentada por el Ejecutivo nacional como en un comunicado de Vocería Presidencial se habla de operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas.

¿Allanar periodistas?

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió allanar los domicilios de los periodistas que difundieron los audios de Karina Milei, Jorge Rial y Mauro Federico. Además, esta acción fue solicitada en la denuncia que presentó el Gobierno nacional ante la Justicia.

Al respecto, la funcionaria opinó que la difusión del material no es un acto periodístico: “Un periodista, si recibe un audio, primero habla con la fuente. Pero si lo pasa 60 días seguidos, está siendo parte de un intento de desestabilización”.

“No podemos ser ingenuos. Todo esto pasa mientras intentan mover la economía, subir el dólar, paralizar el Congreso”, afirmó, y vinculó esto con los “ataques con piedras” que sufre el oficialismo.

El periodista Jorge Rial le respondió a través de sus redes sociales. Acusó al gobierno de Milei de ir “directo contra la libertad de prensa y expresión” y calificó la denuncia oficial como una “intolerable amenaza”.

Un juez en la mira

Tras el polémico falló, se conoció que el juez Maraniello arrastra un escandaloso prontuario. En agosto del 2024, el Consejo de la Magistratura recibió una denuncia de acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, comportamiento inapropiado en redes sociales, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento judicial.

El organismo también recibió acusaciones por negligencia grave en el ejercicio del cargo, y por prevaricato en una sentencia que favoreció al PAMI.

En consecuencia, el Consejo de la Magistratura se encamina a suspender a Maraniello, según afirmó el periodista Gustavo Sylvestre. También comentó que los integrantes de la Corte Suprema dejaron trascender que no avalarán su reciente fallo.

Un histórico caso espejo en EE. UU.

Este caso recuerda al escándalo sucedido durante la presidencia de Nixon en Estados Unidos, cuando el New York Times y el Washington Post comenzaron a publicar los documentos secretos del Pentágono que mostraban la estafa que había sido la guerra de Vietnam y las muertes sin sentido que provocó.

En aquel entonces, Nixon exigió ante la Justicia estadounidense la censura total de dicha información porque provenía de una filtración interna, como en Argentina supuestamente sucede con los audios de Karina.

Ante esto, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió un histórico fallo a favor de la libertad de prensa. En él, queda expuesta la idea que la responsabilidad de los medios de comunicación es controlar al Gobierno y proteger a los gobernados, no a la inversa.

Cabe destacar que “la libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución Nacional”, según recordó el senador Martín Lousteau, siendo una de las primeras voces en alzarse en contra del fallo del juez Maraniello.