La OMS emitió una alerta por fentanilo adulterado en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la alerta 4/2025 tras confirmar la circulación de fentanilo inyectable adulterado en la Argentina. Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, se trata de un lote fabricado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, que presenta contaminación con bacterias resistentes a múltiples tratamientos antimicrobianos. El hallazgo encendió alarmas internacionales y expuso nuevamente las debilidades en los mecanismos de control locales.

Brote mortal y fallas en la producción

Según el comunicado oficial, el lote 31202 de Fentanilo HLB inyectable está asociado a un brote de infecciones bacterianas mortales en el país. Las muestras revelaron la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias de alta resistencia que incrementan de forma crítica el riesgo para los pacientes.

La OMS fue contundente al advertir que, debido a “graves deficiencias en las prácticas de fabricación detectadas por la Anmat”, todo producto inyectable o parenteral elaborado por HLB Pharma o Laboratorios Ramallo después de febrero de 2022 podría estar contaminado. Es decir, el problema trasciende a un solo lote y compromete de lleno la seguridad del sistema sanitario.

Riesgo internacional y medidas urgentes

El organismo internacional alertó además que los lotes implicados podrían haberse distribuido en otros países, lo que obliga a reforzar la vigilancia en las cadenas de suministro y en el mercado informal. En esa línea, recomendó a las autoridades sanitarias y fuerzas de seguridad intensificar los controles, retirar los productos sospechosos y notificar de inmediato a la OMS en caso de detectar nuevas partidas contaminadas.

La advertencia no solo está dirigida a gobiernos y entes reguladores. La OMS pidió a la población abstenerse de usar estos medicamentos bajo cualquier circunstancia y, en caso de haberlos consumido, acudir de inmediato a un centro de salud o toxicología ante la aparición de síntomas o reacciones adversas.

Más allá de las medidas urgentes, la alerta deja en evidencia la fragilidad de los organismos de control y de la Justicia en la Argentina. La denuncia internacional desnuda la precariedad de un sistema que, en lugar de garantizar seguridad, obliga a reaccionar en el límite de una tragedia.