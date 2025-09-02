Magario: “Volvió el trueque como en 2001”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, reconoció la crisis económica que atraviesan no solo los bonaerenses, sino todos los argentinos, forzada por el modelo económico de Javier Milei.

“Nosotros con Axel (Kicillof) hemos demostrado desde hace 6 años que hay otra forma de gobernar, que hay otra forma de hacer las cosas”, aseguró, en diálogo con El Destape. Sin embargo, remarcó la difícil situación socioeconómica que se vive: “Volvió el trueque como en el 2001, cambian servicios por comida”.

“Hay mucho enojo, esta es una etapa muy difícil para la gente. Creo que hay gente que puso un voto de confianza en Milei para estar mejor y lo que viene encontrando en estos últimos meses es que su situación se ha agravado, la real, la cotidiana, la de todos los días”, analizó la candidata de Fuerza Patria a legisladora por la Tercera Sección Electoral.

Además, Magario se refirió a las acusaciones de corrupción al Gobierno nacional: “Da mucha bronca porque arremetieron contra los discapacitados con una crueldad enorme. Le sacaron la medicación del PAMI a los jubilados. Hoy muchos jubilados eligen entre comer o tomar el remedio. Pasaron de comprar, en el Ministerio de Salud, de cuatro mil millones de pesos a este laboratorio a ciento ocho mil. Entonces nos preguntamos, ¿Qué hicieron con esos medicamentos?”.