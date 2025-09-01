Elecciones 2025: cómo será el operativo de transmisión y control de telegramas en la Provincia

En el marco de las elecciones de este domingo, el Correo Argentino pondrá en marcha un amplio operativo para garantizar la transmisión de telegramas y el monitoreo de los datos en tiempo real.

A las 17 horas, en la sede central del Correo en la Ciudad de Buenos Aires, quedará habilitada la sala de fiscales electrónicos. Desde allí, representantes informáticos de todas las fuerzas políticas podrán seguir minuto a minuto el ingreso de los telegramas tanto de manera presencial como remota, a través de una plataforma web. También se montarán espacios similares en las sedes de Monte grande y Barracas.

La transmisión de datos se realizará desde 5.555 locales de votación, principalmente escuelas de la provincia de Buenos Aires, que contarán con equipos propios. En el caso de los 1.384 establecimientos que no disponen de esa tecnología, los telegramas serán enviados a 220 sucursales electorales digitales para su digitalización y transmisión, tal como ocurrió en el simulacro realizado días atrás.

El cierre de los comicios se producirá a las 18, aunque quienes estén en la fila podrán emitir su voto. Luego comenzará el escrutinio de mesa y el envío de telegramas. Según lo informado, los resultados provisionales estarán disponibles desde las 21 en la web www.resultados.eleccionesbonaerenses.gob.ar y en la aplicación móvil “Elecciones Bonarenses”, que podrá descargarse de manera gratuita desde la mañana del mismo domingo.

En la provincia de Buenos Aires, el escrutinio definitivo comenzará cinco días después, en la sede de la Junta Electoral ubicada en el Pasaje Dardo Rocha, a diferencia de la Nación, donde se inicia a las 48 horas.

El operativo incluirá además transporte público gratuito durante la jornada, en colectivos y transporte fluvial, para facilitar la concurrencia a las urnas, especialmente en zonas como el Delta. También se recomendó a los votantes verificar su lugar de votación en la página www.padron.gba.gob.ar.

Por último, se recordó que habrá cuartos oscuros accesibles en todos los establecimientos, además de la opción de voto asistido para personas con discapacidad o movilidad reducida. Estos electores tendrán prioridad para sufragar sin hacer fila y no será necesario presentar certificado de discapacidad para acceder al beneficio.

Las autoridades provinciales remarcaron que el objetivo central es que el proceso electoral se desarrolle de manera “transparente, pacífica y con plena participación ciudadana”.