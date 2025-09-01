Pésima elección de La Libertad Avanza en Corrientes

Corrientes fue este domingo a las urnas para elegir gobernador, cinco senadores provinciales, quince diputados provinciales, e intendentes y concejales en 73 municipios.

El primer dato a resaltar es la participación, que fue del 72,4% del padrón electoral. De esta manera, la provincia mesopotámica rompió con la apatía que se venía observando desde que arrancó el calendario electoral de 2025.

En cuando a la elección a gobernador, el oficialismo provincial salió primero y evadió el ballotage. Con el 11,22% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición, Juan Pablo Valdés, del espacio radical Vamos Corrientes, obtenía el 52,61%. A su vez, Limpiar Corrientes, el espacio peronista en esa provincia que llevaba como candidato a gobernador a Martín Ascúa, cosechaba el 20,10%.

Vale recordar que, para ganar la gobernación, hay que obtener más del 45% de los votos afirmativos válidos, o alcanzar al menos el 40% con una diferencia superior al 10% respecto de la segunda lista más votada. Caso contrario, se define en ballotage.

En tanto, en tercer lugar, quedaba el espacio radical disidente, Encuentro por Corrientes (ECO), cuyo candidato, Ricardo Colombi, fue votado por el 17,27%.

Por el lado de La Libertad Avanza, tuvo una pésima performance, similar a la mayoría de las elecciones provinciales que hubo este año (salvo en la Ciudad de Buenos Aires donde ganó). Con 8,24% de los votos, el candidato libertario, Lisandro Almirón, quedó cuarto.