El Senado se prepara para una sesión clave

La Cámara alta podría tener esta semana un debate de alto voltaje político. Distintos bloques de la oposición impulsan una sesión especial para poner freno a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y, en paralelo, reinstalar la discusión sobre la emergencia en discapacidad, una iniciativa que ya generó un fuerte enfrentamiento con el Poder Ejecutivo.

Aunque aún resta la confirmación oficial, en el Congreso se menciona el miércoles o el jueves como fechas posibles. La intención es llevar al recinto el dictamen que limita el uso de los DNU, herramienta cuestionada por gran parte del arco opositor por su carácter excepcional y, según señalan, por el uso abusivo que hace el oficialismo. El texto, que obtuvo respaldo veloz en la Comisión de Asuntos Constitucionales, fija un mecanismo de control estricto: si en 90 días no es refrendado por ambas cámaras, el decreto queda sin efecto. Además, alcanza con que una de ellas lo rechace para que pierda validez, lo que modifica de raíz la práctica actual.

La convocatoria también buscará reflotar el proyecto que declara la emergencia en discapacidad, aprobado en Diputados pero vetado por Javier Milei. El oficialismo necesitaría resistir un respaldo opositor que, en el Senado, parece garantizado: con dos tercios de los votos, la Cámara alta puede revertir la decisión presidencial y reponer la norma.

La agenda legislativa no se agota allí. El Senado recibió en los últimos días otras dos iniciativas con media sanción: una que eleva las penas por delitos de evasión tributaria y otra que modifica el huso horario nacional, impulsada por el radical Julio Cobos. Ambas serán giradas a comisión para su análisis.