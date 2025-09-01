Buscan que las causas contra la SIDE tramiten en secreto

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) le exigió a la Justicia que todas las causas que involucran al organismo tramitan en secreto.

Todo inició cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 614 que disuelve la antigua Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y crea la SIDE. Además, le solicitó al juez Santiago Carrillo que aclare si el organismo puede hacer interceptaciones de comunicaciones por su cuenta y sin orden de un juez.

La SIDE contestó que la demanda debía rechazarse, pero además le reclamó al juez que reservara todas las actuaciones. “La defensa o mantenimiento de la seguridad interior obliga a los Estados a protegerse frente a las amenazas que surgen dentro de su propio territorio y que atentan contra el orden constitucional”, sostuvieron desde el ente estatal.

Según los letrados, toda cuestión directa o indirectamente vinculada con el organismo se encuentra alcanzada por las reservas que se explicitan en el artículo 16 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).

El CELS contestó que en esa causa se debate si el DNU podría afectar garantías constitucionales. No se analizan allí actividades concretas que haya realizado la SIDE.

En la misma línea, el juez Carrillo rechazó la pretensión de la SIDE de reservar todo el expediente, al entender que no se daban las causales de excepción previstas en el Reglamento de la Justicia Nacional ni había recaudos de confidencialidad.