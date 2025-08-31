Docentes universitarios vuelven a parar contra el ajuste

En medio de la crisis educativa y del posible veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, los docentes de la Universidad Nacional de La Plata nucleados en Adulp resolvieron en asamblea llevar adelante un nuevo paro. La medida se suma al plan de lucha de la Conadu e incluirá un cese de actividades de 48 horas el lunes 1° y martes 2 de septiembre. El gremio exige paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para universidades, ciencia y tecnología.

Tras la doble jornada de paro realizada esta semana, Adulp ratificó que las protestas continuarán en septiembre, con la mira puesta en la tercera Marcha Federal Universitaria. “La articulación con la comunidad educativa será clave para sostener el conflicto y enfrentar el ajuste del Gobierno”, señalaron desde la conducción.

El sindicato responsabilizó a la gestión de Javier Milei por la falta de diálogo y advirtió que no habrá tregua hasta que existan avances concretos en las negociaciones.