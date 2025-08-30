Nueva edición de la Expo Tecnología en Gorina impulsó la innovación para el campo

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participaron de la Expo Tecnología para el Desarrollo Agrario realizada en la Estación Experimental Gorina, un espacio de encuentro que reunió a productores, empresas, pymes, cooperativas y estudiantes con el objetivo de visibilizar innovaciones y potenciar el sector.

“Seguimos trabajando junto a los productores y emprendedores para impulsar el crecimiento del sector y del cinturón verde de nuestra ciudad”, expresó Alak, acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa, y el secretario de Gobierno, Guillermo Cara. En la misma línea, Rodríguez subrayó que el Estado “genera ámbitos para que las distintas innovaciones se difundan entre los productores”, destacando el rol de las nuevas tecnologías en la agricultura familiar.

Durante la jornada, el Municipio expuso las políticas implementadas para fortalecer el cordón flori-frutihortícola, entre ellas el relevamiento realizado junto a la Universidad Nacional de La Plata después de más de dos décadas sin datos actualizados. También se mencionó la puesta en marcha de un nuevo punto fijo del programa Mercados Bonaerenses en el Mercado Regional, obras de mejora en localidades rurales, la firma del plan Caminos Rurales y la incorporación de maquinaria, además del Plan de Gestión Hídrica impulsado por la Autoridad del Agua y la UNLP con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La expo incluyó paneles de debate, capacitaciones, instancias de asistencia técnica, muestras dinámicas de maquinaria y presentaciones de proyectos desarrollados por estudiantes y docentes de escuelas técnicas y agrarias. El evento también sirvió para destacar el potencial del sector metalmecánico nacional, orientado a la fabricación de maquinarias y herramientas para la producción local, fomentando la inversión y el acceso a financiamiento.

Con una gran participación de productores, emprendedores, cooperativas y público en general, la propuesta se consolidó como un espacio clave para fortalecer la articulación entre Estado, educación, innovación y producción en la región.