Transporte gratuito en PBA para las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó en el día de ayer que el servicio público de pasajeros será gratuito los días 7 de septiembre y 26 de octubre, fechas en que se realizarán las elecciones provinciales y nacionales. La medida, establecida por la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, abarca al transporte automotor urbano, interurbano de corta, media y larga distancia, así como al fluvial en el Delta del Paraná.

El ministro Martín Marinucci sostuvo que el objetivo es garantizar que “ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”. En ese sentido, remarcó que la gratuidad busca asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades, al tiempo que instruyó a las empresas a reforzar las frecuencias durante las jornadas electorales.

“El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y fortalecimiento institucional”, subrayó el funcionario.

Desde la cartera provincial invitaron a los municipios a adherir a la medida, reafirmando que el acceso universal al sufragio es un compromiso central de la gestión. En paralelo, el Gobierno bonaerense recordó que esta política ya se aplicó en anteriores elecciones nacionales y provinciales y tuvo un impacto positivo en la concurrencia ciudadana, especialmente en distritos del interior donde la distancia a los centros de votación puede ser un obstáculo adicional.