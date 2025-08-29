Alonso sobre la caravana en Lomas: “No lo cuidaron al Presidente”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se refirió al violento episodio que atravesó Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora y responsabilizó al dispositivo de custodia presidencial. “No lo cuidaron al Presidente, lo expusieron a una situación delicada”, aseguró, al tiempo que remarcó que el operativo estuvo bajo la órbita de la Casa Militar y no del gobierno provincial ni del municipio conducido por Federico Otermín.

Alonso repudió la agresión con piedras e insultos contra el mandatario y su comitiva, pero advirtió que el esquema de seguridad “era una locura”. Según relató, el Ministerio de Seguridad bonaerense recibió la orden de servicio recién la noche anterior, con un pedido limitado de recursos: cuatro unidades antidisturbios y 12 motos. “Para un operativo en pleno centro de una ciudad era deficiente. Por eso dispusimos 50 efectivos adicionales para evitar que el Presidente quedara desprotegido”, explicó.

El funcionario bonaerense también responsabilizó al propio Milei por la tensión creciente: “El discurso de Junín fue terrible, hay un clima de violencia que se está agitando y la dirigencia política tiene que bajar un cambio”. Y agregó que el Presidente habló de los escándalos de corrupción “justo desde la camioneta, mientras le arrojaban objetos”.

Por último, rechazó las acusaciones de Patricia Bullrich contra el intendente Otermín: “El municipio trató de contener, pero la responsabilidad era de la Casa Militar”.