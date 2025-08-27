Piedras y tensión en Lomas de Zamora: la caravana de Milei fue evacuada

Lo que prometía ser una jornada de proselitismo triunfal se transformó en un momento tenso y abrupto: militantes de la oposición arrojaron piedras contra la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Ante el ataque, se decidió dar por finalizado el acto, y personal de seguridad coordinó una evacuación inmediata.

El diputado José Luis Espert, quien acompañaba al presidente Milei en el recorrido, debió escapar en la motocicleta de un militante libertario. Relató que los objetos comenzaron a volar hacia el vehículo donde se encontraba el Presidente y se volvió “muy violento”, imprimiendo un clima de inseguridad que obligó al repliegue. Milei y su hermana dejaron el lugar en una camioneta separada.

El oficialismo responsabilizó al kirchnerismo y a las estructuras políticas de esa fuerza por lo ocurrido. El vocero Manuel Adorni condenó públicamente el ataque, al igual que la ministra Patricia Bullrich, quien sostuvo que el kirchnerismo “siembra violencia y caos” para recuperar poder. En total, fueron detenidas dos personas y hubo al menos un herido.