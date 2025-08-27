Milei usó más de $6 millones estatales para ir a La Derecha Fest

El Presidente Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa tras conocerse que destinó más de $6 millones de fondos estatales para viajar a Córdoba y participar de La Derecha Fest, un evento privado y arancelado en el que fue la principal atracción. El dato quedó plasmado en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entregó al Congreso antes de su presentación de este miércoles en Diputados.

Según el documento oficial, el traslado del mandatario se realizó en una aeronave de la flota presidencial y el gasto “ascendió a $6.340.684,71”, financiado íntegramente con recursos del Tesoro Nacional. Lo llamativo es que el festival, promocionado como “el más anti-zurdos que jamás se hizo”, vendió entradas de hasta $35.000 y reunió a referentes libertarios, consolidándose como un acto político-partidario más que institucional.

La oposición cuestionó duramente la decisión de solventar con dinero público un viaje de carácter privado. El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) denunció que con ese monto “se podrían haber pagado 32 pensiones por discapacidad”, al remarcar el contraste entre la austeridad que exige el Gobierno y el uso discrecional de los fondos para actividades personales de líder libertario.

La revelación expone, una vez más, la contradicción entre el discurso oficial de recorte y la práctica de trasladar al Estado los costos de la militancia presidencial.