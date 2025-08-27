Milei contraataca por las coimas: "Lo que dice Spagnuolo es una mentira"

Durante una caravana en Lomas de Zamora en plena campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre, Javier Milei rompió el silencio acerca de las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante la consulta de un cronista, sentenció: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

El mandatario utiliza este pronunciamiento para mostrar firmeza frente a la crisis de credibilidad generada por la difusión de audios donde el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, alude a una red de retornos en el organismo. El conflicto tensiona la campaña que Milei lidera, y su estrategia parece orientada a deslegitimar esas denuncias, reforzar legalmente su defensa y ralentizar el daño político.

Además, el gobierno busca cambiar el enfoque institucional: hay planes –informados en días anteriores– de reubicar a ANDIS bajo la órbita del Ministerio de Salud, con el objetivo declarado de mejorar el control sobre las licitaciones, una medida que aparece vinculada al escándalo actual.