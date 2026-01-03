Milei le subió el sueldo a ministros y funcionarios

Javier Milei firmó un decreto mediante el cual actualizó el sueldo de ministros y funcionarios de alto rango. Lo insólito fue que no precisó el monto.

Aunque en los días previos se había especulado con subas de entre el 60% y el 100%, el texto oficial (Decreto 932/2025) no precisó los montos que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados por la medida, cuyos ingresos permanecían congelados desde diciembre de 2023.

De acuerdo al gremio estatal ATE, el incremento de salarios será del 89,5 por ciento. "Se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino. Son unos caraduras y sinvergüenzas”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El decreto aclara que la actualización no alcanzará a Milei ni a Villarruel, y que los incrementos dispuestos no tendrán carácter retroactivo.

Entre sus cláusulas, la normativa incorpora un mecanismo de congelamiento automático de salarios en caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado. Según el texto, esa disposición apunta a “reafirmar la importancia del superávit fiscal” como eje de la política económica.

En los considerandos, se sostuvo que la medida busca garantizar que las funciones del Estado cuenten con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente” con las responsabilidades que asumen esos cargos.