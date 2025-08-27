Denuncian que se “inflaron” partidas presupuestarias para Discapacidad

Las sospechas de irregularidades en el sector destinado a la atención de personas con discapacidad se entrelazan ahora con otra acusación que golpea al Gobierno. El exdiputado Alejandro Rodríguez denunció que, en el último año y medio, se “inflaron” partidas presupuestarias en más de dos billones de pesos mediante decretos firmados por el Presidente Javier Milei.

Según su análisis, Rodríguez afirma que hubo ampliaciones de fondos que exceden cualquier justificación razonable. “Durante todo el 2024 y parte del 2025, el presupuesto se fue actualizando mediante decisiones del Poder Ejecutivo. Hubo quince ampliaciones de fondos, yo diría que se inflaron de Andis y de organismos diversos para la compra de productos farmacéuticos y medicinales”, explicó.

Los decretos cuestionados (284/2024, 594/2024, 1104/2024, 186/2025 y 425/2025) fijaron, entre otros, un aumento de $172.800 millones para el Ministerio de Salud, más de $2.100 millones para Seguridad y $1.340 millones para Defensa.

El exdiputado advirtió que en el caso de la Andis parte del dinero tenía destino de subsidios a personas con discapacidad. “Una sola ampliación incorpora 1.500 millones de dólares con una firma. Hay que investigarlo con atención. Es muy sencillo hacerlo”, concluyó, po­niendo el foco en la opacidad del manejo presupuestario por parte del Gobierno.