El hijo del Chango Nieto le dio su voto de confianza al candidato de Alak en las calles de La Plata

Acompañado por referentes empresariales y destacadas personas del paseo comercial de calle 8 y de calle 12, el candidato a primer concejal por el frente Fuerza Patria en La Plata, Sergio Resa, visitó los negocios y tomó nota del pedido de los vecinos, quienes destacaron la importancia de haber terminado con la venta ilegal y la ocupación indebida en las veredas en la actual gestión del intendente Alak.

Resa estuvo secundado por Lucía Iañez, quien también repartió boletas celestes que representan al peronismo en la ciudad por las calles del centro.

Uno de los vecinos más distintivos que no pasó desapercibido acompañando a Resa fue Hernán Nieto, hijo del histórico artista de la música popular argentina Carlos Alberto Nieto, vecino de barrio Norte y destacado personaje de la vida folclórica en el país.

El Chango había nacido en Salta, pero vino a La Plata a estudiar veterinaria y comenzó a cantar y tocar el bombo en las peñas a mediados de los ’60. Allí consolidó un amor inclaudicable con la ciudad de La Plata, en donde en la actualidad vive su hijo Hernán, muy cerca de la zona del Hospital Español.

“Vine a acompañar y a dar mi acuerdo porque la ciudad está mucho más linda porque se recuperaron muchos espacios públicos. La ciudad está para eso: para que pueda embellecerse”, expresó Nieto, quien en la actualidad se dedica a la actividad comercial y resaltó el hecho de que se haya culminado después de muchos años con la venta ilegal y la ocupación de las veredas por parte de los manteros.

“Uno es comerciante y está bueno que las reglas sean claras para todos”, explicó.

Resa, de 64 años y afincado en City Bell de toda la vida, aclaró que “desde el municipio queremos mejorar las condiciones del espacio comercial con seguridad dinámica que permita que la gente tenga espacios para caminar por las calles y que las mismas tengan iluminación”, contó.

“Con el intendente y los concejales somos un equipo que trabaja para consolidar el proyecto ciudad que comenzó con el regreso de Julio Alak. Ya hemos logrado reconvertir la venta ambulante con mil doscientos puestos que ya fueron reubicados en otros puntos de la ciudad. Pero para esto tenemos que impulsar más ordenanzas y proyectos”, comentó.

La recorrida se extendió por calle 8 y por calle 12, en donde el candidato ingresó a locales y se paró a dialogar con las personas que circulaban ayer al mediodía por este lugar.