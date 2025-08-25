Reubicación y desalojo: persiste el conflicto con los manteros

Luego que la Municipalidad de La Plata comunicó que se cerrará el Parque Saavedra para su remodelación, inició un conflicto con los manteros que encontraron en ese espacio verde un lugar para vender.

En los últimos meses, creció exponencialmente la cantidad de vendedores ambulantes que se reubicaron en el Parque Saavedra, luego del cierre de las plazas céntricas. Si bien el Municipio ofreció trabajar en cooperativas o reubicarlos en Paseo de Compras, una parte de ellos desistieron.

Al enterarse el cierre del parque, se organizaron varias marchas al Palacio Municipal. También, como bien informó diario Hoy, manteros han denunciado extorsión por parte de un grupo para participar de las protestas.

Como solución, las autoridades locales les ofrecieron un espacio en el nuevo Paseo de Compras Sur II en Villa Elvira. Ubicado en 96 y 117, estará abierto los jueves, sábados, domingos y feriados, de 11 a 18 horas. La iniciativa, según indicaron fuentes municipales, “permitió que los vendedores informales se instalen en un lugar acorde a la normativa vigente, beneficiando también al barrio de Villa Montoro, que busca consolidar su desarrollo económico y social”.

El proyecto alcanzó a quienes se inscribieron en el “Censo General de Vendedores/as del Parque Saavedra”, que brindaba capacitación en oficios o relocalización en paseos de compras.

Ahora bien, no todos quedaron conformes. A modo de protesta, un grupo de los vendedores ambulantes del cerrado Parque Saavedra intentaron instalarse este sábado en las inmediaciones de Meridiano V, donde ya funciona un paseo de compras que el Municipio abrió para reubicar a los manteros de Plaza San Martín cuando esta fue remodelada.

Sin embargo, fueron rodeados por patrulleros y efectivos que impidieron la conformación de una nueva feria sin autorización.