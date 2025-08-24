La imagen de Milei se derrumba tras el escándalo de coimas

El escándalo por coimas y el presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos que sacude al Gobierno nacional ya comenzó a reflejarse en la imagen del presidente Javier Milei. Según un estudio privado, la percepción negativa sobre el Presidente alcanzó un 59%, con un salto de siete puntos en apenas unos días. El dato confirma el desgaste de un Gobierno que, mientras intenta instalar un relato de transparencia, queda cada vez más atrapado en sus propias contradicciones.

La consultora Ad Hoc, que analiza la conversación digital en torno a la figura presidencial, registró que el 21 de agosto la negatividad hacia Milei llegó a un pico inédito. El detonante fue la difusión de audios que comprometen al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, desplazado de su cargo luego de quedar en el centro de las denuncias.

“En 72 horas el caso Spagnuolo generó un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”, planteó la consultora. Según el relevamiento, los audios y menciones relacionadas al exfuncionario sumaron 243 mil interacciones en apenas tres días, un impacto que golpeó de lleno la reputación digital del mandatario.

El informe también señaló que los términos “Karina” y “Spagnuolo” aparecen entre los más vinculados a Milei, evidenciando la cercanía política y el malestar que genera en la opinión pública. Para un Gobierno que prometió erradicar los privilegios y la corrupción, el escándalo representa un golpe de efecto difícil de revertir. Lejos de consolidar autoridad, en nuevo escándalo expone a Milei como un presidente cada vez más vulnerable frente a sus propias promesas incumplidas.