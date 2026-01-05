Advierten por la credibilidad del Indec

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), sostuvo que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) “no ha sido del todo claro” en explicar por qué las últimas mediciones dieron un crecimiento de los salarios informales pero el consumo masivo sigue en caída.

Al respecto, en diálogo con Ámbito Financiero, el economista opinó que “no hay ninguna estafa estadística” en el Indec: “No veo ninguna intención evidente de manipulación”. Sin embargo, alertó por “problemas técnicos, quizás metodológicos, tal vez presupuestarios”.

En este camino, Salvio indicó que “existen fallas en los procedimientos y en algunas cuestiones técnicas”: “Por ejemplo, la falta de actualización de determinadas estadísticas. El índice de precios y la propia canasta básica total deberían actualizarse utilizando la Encuesta de Ingresos y Gastos 2017–2018, que se parece mucho más a la estructura de gastos que tienen hoy los hogares. Esa actualización debería hacerse rápidamente”.

“Si se hiciera, probablemente la medición mostraría entre cinco y diez puntos más de pobreza”, agregó.