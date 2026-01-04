El BCRA contradice a Caputo y pide volver a la deuda externa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) expuso tensiones con el Ministerio de Economía al reclamar la necesidad de regresar a los mercados internacionales de deuda. La postura contradice al ministro Luis Caputo, quien días antes había minimizado esa opción tras el fracaso del Bonar 2029.

Caputo había asegurado que el objetivo era reducir la dependencia de Wall Street y desarrollar un mercado interno. Incluso afirmó que la emisión de deuda con legislación extranjera debía ser marginal y que Argentina podía sostenerse con financiamiento doméstico. Sin embargo, la colocación del Bonar terminó con una tasa efectiva anual de 9,47%, demasiado alta para pensar en una emisión externa.

El BCRA, en cambio, sostuvo en su informe de Objetivos para 2026 que recuperar el acceso a los mercados externos es central para acumular reservas y evitar que se utilicen para pagar vencimientos. También advirtió que sin ese regreso no será posible levantar el cepo que pesa sobre dividendos y deudas comerciales previas a 2023. La entidad coincidió con el FMI, que prevé recién en 2026 un acceso fluido a los mercados como condición para que Argentina pueda hacerle frente el préstamo vigente.

La contradicción expone la falta de coordinación en el equipo económico. Mientras Caputo insiste en mostrar autonomía, el Banco Central reconoce que sin deuda externa no habrá reservas ni margen para flexibilizar el cepo. El choque revela la inconsistencia de la estrategia oficial y marca un primer cortocircuito entre organismos que hasta ahora se mostraban alineados.