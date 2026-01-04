La recaudación tributaria del 2025 creció 39,4% pero cerró con caída real

La recaudación tributaria del 2025 alcanzó los 183,1 billones de pesos y registró un crecimiento interanual del 39,4%. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el desempeño estuvo motorizado por mayores ingresos del impuesto a las ganancias, el IVA impositivo, el tributo al cheque y aportes de la Seguridad Social. También se destacó el aporte de los tributos aduaneros vinculados a las importaciones, beneficiados por la evolución del tipo de cambio.

Sin embargo, diciembre mostró un retroceso en términos reales. La recaudación mensual fue de 16,5 billones, cuatro puntos por debajo de la inflación. El IVA neto creció 21,5%, el IVA impositivo 25,1% y el IVA aduanero 11,7%, mientras que Ganancias avanzó 43,8%. Pese a estos números, el último mes del año marcó la quinta caída real consecutiva de la recaudación nacional.

Entre las causas de la baja se destacó la fuerte reducción en derechos de exportación, con un desplome del 58% tras la eliminación de la carga al agro. También se registraron descensos en impuestos internos, con una merma del 25%, y en Bienes Personales, que retrocedió 19%. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la recaudación en valores nominales mostró un crecimiento, aunque el resultado anual implicó una caída real del 1% frente a 2024. El resultado evidencia la fragilidad de un sistema tributario que aumenta en cifras pero pierde fuerza en términos de poder adquisitivo.