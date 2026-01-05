Récord histórico del nivel de atesoramiento de dólares

Con los datos actualizados hasta noviembre, el atesoramiento de dólares billetes por parte de los ahorristas alcanzó en 2025 los 30.517 millones de dólares. Se trata del mayor nivel de toda la serie histórica relevada por el Banco Central desde 2003.

Superó el anterior récord, alcanzado en 2019 durante el gobierno de Cambiemos cuando este guarismo marcó 27.215 millones de dólares. En dicha gestión, el nivel de atesoramiento, que incluso se dio en momentos de esplendor de la administración macrista y del mercado, fue muy elevado tanto en 2017 y 2018, al registrar 22.775 millones y 26.882 millones, respectivamente.

Ni siquiera el triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios del 26 de octubre ni la baja de la espuma cambiaria electoral sirvieron : los individuos y las familias demandaron en noviembre más 1.100 millones de dólares.

Ahora bien, ¿qué hicieron los bancos durante noviembre en materia cambiaria? Su accionar en el mercado de futuros de dólar mostró que el conjunto de entidades cerró noviembre con una posición comprada a término en moneda extranjera de 289 millones de dólares, lo que implica un recorte de 261 millones respecto del cierre anterior. Además, en noviembre, las entidades vendieron 369 millones en mercados institucionalizados y compraron 108 millones directamente a clientes.

En el desagregado se observa que los bancos nacionales vendieron 190 millones de dólares, y cerraron el mes con una posición compradora neta de 460 millones; mientras que las entidades de capitales extranjeros vendieron 63 millones y cerraron con una posición vendida de 171 millones.

Con relación a los volúmenes negociados en los mercados a término los datos del Banco Central señalan que sumaron 25.181 millones de dólares, lo que representa unos 1.481 millones diarios en promedio.