Los Reyes Magos llegan hasta 33% más caros

Según la consultora Focus Market, los precios de los regalos para el Día de Reyes Magos, que se celebra el martes 6 de enero, registran un alza de hasta el 33% en comparación con el año pasado.

El gasto promedio alcanzará los $59.500 por obsequio, de acuerdo con el informe. Esta cifra representa un 25% más que en 2025, cuando el costo promedio alcanzó los $47.460.

El reporte arrojó que la proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% de las familias regalará juguetes, categoría cuyos precios subieron por debajo de la inflación. El 20% adelantó que comprará indumentaria y el 14% libros didácticos.

Al analizar la variación de precios por debajo de la inflación, el director de Focus Market, Damián Di Pace, opinó que “esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave”.