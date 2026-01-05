Desmantelan un programa de salud clave para miles de bebés

Siete prestigiosos médicos que integraban el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) fueron desvinculados en los últimos días. Recibieron un mensaje por parte de Ministerio de Salud de la Nación mediante el cual se informaba la no renovación de sus contratos laborales. De esta manera, el gobierno de Javier Milei desarticula el equipo técnico de una iniciativa que le salva la vida a miles de bebés por año.

“Es el programa que mejor funciona en el país para resolver la patología cardiológica infantil, sea intraútero o después de que el bebé nace, no se entiende”, lamentó la pediatra Ana Speranza, una de las afectadas, en diálogo con El Destape.

En cuanto se conoció la noticia, la Asociación Argentina de Salud Pública difundió un comunicado en el que manifiesta su preocupación e insta a las autoridades nacionales a revertir la decisión. “El PNCC ha sido uno de los programas nacionales que aportó en forma efectiva para reducir la brecha sanitaria; ha contribuido a articular recursos de distintas jurisdicciones para centralizar, diagnosticar y tratar cardiopatías congénitas que, sin una intervención estatal coordinada, condenarían a la desprotección a los sectores más vulnerables” expresó el escrito.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, advirtió: “El PNCC, creado en 2008 y con ley desde 2023, permite que los más 4.000 bebés que nacen con ellas (50% requieren cirugía) en cualquier lugar lleguen al centro de complejidad que necesitan. Desmantelarlo es ilegal y otro error del Ministerio de Salud de la Nación”.

“Básicamente, lo que se hizo el programa fue buscar una forma de financiación para solucionar la demanda de las cardiopatías congénitas y crear una red de centros de diferentes complejidades para poder asistir a los pacientes, y disminuir la espera y la morbimortalidad infantil. Estos cuadros son la tercera causa de muerte en el país; un número reducible, ya que hoy tenemos una sobrevida de alrededor del 95%, lo mismo que en lugares del Primer Mundo”, relató el doctor Willy Conejeros Parodi, otro de los afectados por la decisión de la cartera que conduce Mario Lugones.