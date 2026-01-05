El Gobierno arranca 2026 con un fuerte tarifazo en la luz y el gas

El Gobierno nacional inaugura el 2026 con un nuevo tarifazo en los servicios públicos. En enero, las boletas de luz tendrán aumentos de hasta 36% y las tarifas de gas treparán hasta 54%, en un esquema que alcanzará a más de 7,5 millones de usuarios en todo el país.

La medida incluye una modificación en la tarifa social, que dejará de calcularse sobre un solo ingreso para pasar a contemplar la totalidad del grupo familiar. Además, quienes superen el nuevo tope de consumo subsidiado deberán pagar tarifa plena.

“Las facturas promedio van a ser de 60 a 70 mil pesos como mínimo”, advirtió Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. El especialista explicó que los incrementos se verán potenciados por la quita de subsidios y por la creación de un fondo fiduciario destinado a obras.

Bassano detalló que el millón de BTU se pagará entre 40 y 60 dólares, cuando su valor real debería rondar los 2,3. En el caso de la electricidad, el megavatio, que cuesta menos de 20 dólares en origen, llegará a casi 100 en las facturas. “El 60% de la generación eléctrica se produce con gas y, además, las empresas no abonarán la totalidad de las multas por cortes”, agregó.

Por su parte, la abogada Fernanda Lacey, de la Unión de Usuarios y Consumidores, advirtió que los aumentos mensuales “estuvieron por encima de la inflación y no van a cesar”, anticipando un escenario de presión sostenida sobre los ingresos familiares.

La combinación de quita de subsidios, costos dolarizados y aumentos mensuales configura un cuadro que amenaza con profundizar la crisis social y económica.