Alak comienza a preparar un nuevo sistema de transporte

La gestión de Julio Alak ya trabaja en el nuevo sistema de transporte de La Plata. Es que la concesión de micros vence en diciembre, por lo que ya se inició el análisis de los pliegos para la nueva licitación que serán elevados al Concejo Deliberante en la segunda mitad del año.

El mismo contará para su aplicación inmediata con una ampliación de los recorridos, con el objetivo de llegar a todos los barrios. Cabe destacar que muchas urbanizaciones no existían cuando el actual esquema fue pensado.

A su vez, se contempla una aplicación progresiva de un nuevo sistema que incorporará la implementación de trasbordos y líneas troncales que usarán las principales avenidas para su circulación. El plan comunal es aplicar ese sistema en el sector urbano extendido, que va desde la avenida 90 a las 520 y desde 122 hasta 167, lo que se traduciría en una circulación más rápida.

Por otro lado, desde la Municipalidad aseguraron que los pliegos están diseñados para que puedan ser aplicados de manera progresiva para que no haya complicaciones con cambios de paradas sin que los pasajeros se anoticien. En este sentido, lo único que será aplicado de forma inmediata será la ampliación de los recorridos para después avanzar hacia un sistema de trasbordo.

Los pliegos contemplarán la trama urbana de La Plata con avenidas cada seis cuadras que se cruzan con las transversales para avanzar con un sistema de trasbordos que permitirá seguir el viaje sin pagar el segundo boleto.