La inflación de agosto se acelera y golpea al consumo

El avance de la inflación vuelve a encender alarmas en medio de un escenario de consumo golpeado y actividad económica en retroceso. Distintos informes privados coincidieron en que los precios muestran un traslado persistente de la suba del dólar registrada a fines de julio, lo que anticipa que agosto cerrará con un índice superior al 2%.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el Indec registró en junio un desplome histórico en las ventas mayoristas y una caída generalizada en rubros sensibles del consumo masivo, lo que confirma la dificultad de los hogares para sostener la demanda. Ahora, los relevamientos de consultoras privadas advierten que a ese deterioro se suma un nuevo salto inflacionario.

Carne y alimentos, los rubros más golpeados

La consultora ECoGo estimó que en la tercera semana de agosto los alimentos consumidos dentro del hogar subieron un 1,1%, lo que implicó un avance del 0,5% respecto al mes previo. “Con este dato, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,5% en agosto. Incorporando los aumentos en alimentos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,7%”, detalló el estudio.

La consultora que dirige Marina Dal Poggetto señaló que el aumento responde, en gran parte, al encarecimiento de la carne vacuna, que tras varias semanas de relativa estabilidad registró un salto del 2,9%. “Esto explica por qué, a pesar de la baja del dólar en los últimos días, los precios siguieron al alza”, remarcó. Según ECoGo, la inflación de agosto se ubicaría en torno al 2,1%.

Una dinámica difícil de frenar

Otros informes, como el de LCG, marcaron que la suba de precios de alimentos se desaceleró en la última semana, con un alza marginal de 0,1%. Sin embargo, el promedio mensual también refleja una tendencia inflacionaria que se mantiene firme.

La combinación de aumentos en productos básicos con la contracción del consumo masivo —reflejada en el último informe del Indec— expone un panorama preocupante ya que, mientras los hogares pierden capacidad de compra, el costo de los alimentos y bienes esenciales continúa en ascenso.

De esta manera, agosto aparece como un mes clave para la economía. La inflación vuelve a acelerarse, los salarios pierden terreno y la recuperación del consumo se hace cada vez más lejana.