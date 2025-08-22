Cae el ingreso de dólares por exportaciones y enciende las alarmas

El panorama del comercio exterior vuelve a encender luces rojas sobre la política económica del Gobierno. Las proyecciones de superávit comercial para 2025, que a fines del año pasado se ubicaban en torno a los 18.900 millones de dólares, se redujeron ahora a apenas un tercio de esa cifra. El saldo positivo rondaría los 6.000 millones, una caída atribuida al fuerte crecimiento de las importaciones, estimuladas por un tipo de cambio que favorece las compras externas más que la producción local.

Según la consultora ACM, “hacia adelante, sostenemos que las importaciones se expandirán entre 13.000 y 16.000 millones de dólares adicionales en 2025 respecto al año pasado”. En paralelo, las exportaciones se mantendrían prácticamente estables, sin capacidad de compensar el salto importador. “Bajo este escenario, el superávit tendería a moderarse respecto a los niveles de 2024”, advirtió el informe.

Por su parte, la consultora LCG alerto: “Por la menor liquidación diaria del agro, podemos anticipar que las ventas externas se reducirán y habrá una mayor presión sobre el comercio exterior y el tipo de cambio”.

El derrumbe de las expectativas de ingreso de dólares golpea de lleno a una administración que había apostado a la fortaleza del sector externo como uno de los pilares para sostener la estabilidad financiera.

A pesar de las proyecciones iniciales, la realidad muestra un superávit en retroceso, tensiones cambiarias y una política económica que vuelve a quedar expuesta.