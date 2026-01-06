Kicillof subsidiará el boleto de micro ante el ajuste de Milei

El gobierno de Axel Kicillof estableció un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La iniciativa busca sostener el servicio del transporte público ante la eliminación de los subsidios nacionales implementada por la administración de Javier Milei.

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial provincial, corresponde a una transición normativa que la Provincia ya había emprendido, luego de que el Estado nacional decidiera eliminar progresivamente partidas destinadas a subsidiar el transporte público en distintas jurisdicciones del país.

Además, la gestión libertaria había suprimido el Fondo Compensador del Interior, el principal esquema que hasta entonces financiaba parte del valor del boleto fuera del AMBA. Esto obligó a que las provincias absorbieran esos costos a partir de 2024.

De esta manera, el régimen, que rige a partir de su publicación, alcanzará a líneas de transporte urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal en el AMBA. El objetivo es evitar que los costos operativos más elevados se trasladen de forma automática a las tarifas pagadas por los usuarios.

En tanto, la normativa se sustenta en un entramado regulatorio iniciado en 2018, cuando la gestión peronista comenzó a absorber parte del financiamiento del sistema tras sucesivos ajustes en los subsidios nacionales. Desde entonces, la administración bonaerense mantuvo compensaciones tarifarias y esquemas de gasoil a precio diferencial como herramientas para contener el impacto de los costos en los pasajeros.

Con el vencimiento del convenio con el Estado nacional previsto para el 31 de diciembre de 2025, la Provincia decidió avanzar con una reglamentación que ordene y estabilice los mecanismos de financiamiento más allá de acuerdos transitorios.

A su vez, el cálculo de los subsidios estará apoyado en herramientas de control y procesamiento de datos como el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el reporte electrónico de kilómetros recorridos por las unidades y el monitoreo de la demanda real del servicio. En ese marco, el decreto que creó el régimen designa al Ministerio de Transporte bonaerense como autoridad de aplicación.