Contrarreloj: el Gobierno debe pagar más de US$ 4.200 millones el viernes

El Gobierno nacional encara el primer gran desafío financiero de 2026. Este viernes 9, la administración libertaria deberá afrontar un vencimiento de deuda que supera los US$4.200 millones. La magnitud del compromiso obliga al Tesoro a conseguir unos US$1.500 millones adicionales, ya que los recursos disponibles apenas alcanzan para cubrir una parte. La urgencia expone la fragilidad de la estrategia oficial y la dependencia de financiamiento externo, en un contexto donde las reservas del Banco Central se mantienen bajo presión.

El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, evita dar precisiones sobre la estrategia final, aunque todo indica que se anunciará un préstamo con bancos internacionales bajo la modalidad REPO. Esta herramienta permitiría obtener liquidez en dólares a corto plazo utilizando activos como garantía. El recurso a créditos de emergencia refleja que el Gobierno actúa contrarreloj, sin margen para improvisaciones y con la necesidad de mostrar capacidad de gestión frente a los mercados.

El detalle del vencimiento

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundió el desglose de los pagos previstos. Los BONARES en dólares (AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41) concentran US$1.187 millones de capital y US$462 millones de intereses. Los Globales en euros suman US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses, mientras que los Globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) representan US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses. El cuadro revela que el grueso del vencimiento se concentra en bonos emitidos en moneda extranjera, lo que obliga al Tesoro a conseguir divisas frescas.

Además del vencimiento inmediato, enero incluye otros compromisos relevantes: US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses con organismos internacionales, junto con US$148 millones en Letras del BCRA. En total, el mes acumula obligaciones por US$3.008 millones de capital y US$1.792 millones en intereses. El inicio del año, lejos de ofrecer un respiro, se convierte en una prueba de resistencia para la política económica.

Ante este escenario, el Gobierno intenta transmitir confianza y asegura que el nuevo esquema de bandas cambiarias, estrenado por el Banco Central, contribuirá a estabilizar el mercado y reforzar las reservas. Sin embargo, la coincidencia con un vencimiento de magnitud pone en riesgo la credibilidad del sistema, ya que cualquier tropiezo en el pago puede dinamitar la confianza en la política cambiaria recién inaugurada.

La narrativa oficial insiste en que la disciplina fiscal y las reformas estructurales son pilares para recuperar confianza y atraer inversiones. No obstante, la realidad de los vencimientos muestra que el Gobierno debe recurrir a préstamos externos para cubrir obligaciones básicas.

El pago de este viernes será un primer termómetro de la relación del Gobierno con los mercados y con los gobernadores, que observan con atención la capacidad de la Casa Rosada para cumplir con sus compromisos.