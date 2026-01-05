Bullrich instó a los venezolanos a regresar a su país

Patricia Bullrich protagonizó un episodio llamativo durante un acto en el Obelisco, donde se reunió un numeroso grupo de venezolanos para celebrar la caída de Nicolás Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos.

La senadora nacional de La Libertad Avanza subió al escenario y, en medio de los festejos, les dijo que “Maduro no está más, lo fueron a buscar”, antes de sugerir que comenzaba un camino para que todos pudieran regresar a su “Venezuela querida”. La frase generó una reacción dividida: mientras algunos aplaudieron, otros la silbaron al interpretar que estaba pidiendo un retorno prematuro. El momento expuso la tensión entre el entusiasmo por el fin del régimen y la realidad de quienes emigraron buscando estabilidad en Argentina.

Bullrich buscó suavizar sus declaraciones y afirmó que “los vamos a extrañar, pero por buenas razones”, aludiendo a que la comunidad venezolana podría regresar a su país. Sin embargo, el gesto no alcanzó para disipar la incomodidad que dejó su intervención, que terminó marcada por abucheos y comentarios críticos, reflejando el contraste entre la expectativa política y la vida cotidiana de la comunidad migrante.