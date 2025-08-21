Tras los polémicos audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

El escándalo estalló cuando se filtraron grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las que aludía a maniobras irregulares vinculadas a la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios relacionados.

En respuesta a la repercusión pública, el Gobierno tomó la determinación de intervenir la ANDIS, desplazando de inmediato a Spagnuolo.

Desde Presidencia, Manuel Adorni anunció la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como interventor. Vilches, médico con experiencia en gestión de sistemas de salud pública y privada y actual Secretario de Gestión Sanitaria, deberá encabezar una auditoría exhaustiva en la agencia.

El objetivo declarado es romper con las pautas de “una caja de la política” que, según el Gobierno, las pensiones por invalidez han representado históricamente, y así garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan.

La intervención se agrava por el contexto político. La misma jornada en que se conocieron los audios, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y la discusión ahora se trasladará al Senado.

Según el Gobierno, esta estrategia opositora busca generar conmoción económica e impactar negativamente en La Libertad Avanza, lo cual suma una capa adicional de tensión al conflicto institucional.