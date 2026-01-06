Promulgan la nueva Ley de Ejecución Penal Juvenil

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó en el Boletín Oficial provincial la Ley N°15.571, conocida como Ley de Ejecución Penal Juvenil. Según lo dispuesto, la misma entrará en vigencia a los 90 días de su promulgación, es decir, a comienzos de abril de este año.

La normativa regula la ejecución de condenas y medidas cautelares, dictadas por la autoridad judicial, para adolescentes punibles por hechos cometidos antes de cumplir la mayoría de edad. También prevé su aplicación supletoria a determinados acuerdos autocompositivos celebrados por las partes, siempre bajo control judicial.

En ese marco, define como finalidad central de la ejecución que los adolescentes atraviesen un proceso de comprensión y responsabilización subjetiva, orientado a una integración social real, por lo que las penas y medidas deberán tener un carácter socioeducativo y podrían incluir prácticas restaurativas, con eventual intervención de víctimas, actores comunitarios y efectores públicos.

La ley reafirma que la privación de libertad debe ser excepcional, fundada y de último recurso y garantiza el derecho a su revisión periódica. En paralelo, organiza un sistema de medidas socioeducativas con un plan de ejecución individual que la Autoridad de Aplicación debe diseñar en plazos breves, con revisiones trimestrales y participación activa de la persona joven.