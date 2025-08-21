Escándalo y coimas: Spagnuolo al borde de la renuncia tras los audios

El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo político que amenaza con escalar en la Justicia y en el Congreso. Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y hombre de confianza del Presidente, quedó en el centro de la tormenta luego de que se difundieran audios en los que habla de presuntos pagos de coimas por parte de laboratorios y proveedores de medicamentos. En esas mismas grabaciones se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, operador clave del oficialismo.

Los audios, revelados en el programa Data Clave por el canal de streaming Carnaval, describen con detalle cómo se exigían retornos de hasta un 8% a las empresas para facilitar contratos con el Estado. Según la voz atribuida a Spagnuolo, parte de esos fondos se destinaban a la hermana del Presidente: “A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Yo hablé con el Presidente y le dije: están choreando, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

Tras su difusión, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal en Comodoro Py que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. El escrito incluye a Spagnuolo, a los hermanos Milei, a Lule Menem y al empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker, titular de la droguería Suizo Argentina. Los acusa de cohecho, asociación ilícita, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

La repercusión llegó de inmediato al Congreso. En plena sesión por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda y bloques federales exigieron explicaciones y pidieron la citación de los involucrados. “Se cobraban coimas de medio millón de dólares por mes mientras acá votamos la emergencia en discapacidad”, denunció Leandro Santoro.

En la Casa Rosada, el silencio fue la única respuesta. Ninguno de los mencionados salió públicamente a desmentir las acusaciones, mientras el clima interno se tensaba. Al cierre de esta edición, la versión más firme indicaba que Spagnuolo presentaría su renuncia en las próximas horas, aunque desde el Ejecutivo evitaban confirmarlo.

El desenlace será clave para medir el impacto político y judicial de un caso que no solo toca recursos destinados a la población más vulnerable, sino que también compromete el relato oficial contra la corrupción.