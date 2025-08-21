Procesaron a Ariel García Furfaro por contrabando

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma donde se fabricó el fentanilo contaminado que ya ocasionó 96 muertes, fue procesado por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.

El titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó al acusado, sin prisión preventiva, por sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria del gigante asiático entre marzo y agosto de 2022. Según consta en la resolución, fue mediante una operación de 5 millones de dólares, pero la causa constató que la cifra real fue de 500 mil.

En este contexto, el magistrado corroboró que García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones y le trabó un embargo por $25 mil millones de pesos.

En tanto, otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa donde la Aduana es querellante. Las defensas apelaron la medida.

Furfaro en la mira

Meses antes que se conocieran las muertes por las ampollas distribuidas por HLB Pharma, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recibió una acusación anónima en la que afirma que el laboratorio vendía droga.

En ese entonces, como viene informando diario Hoy desde que estalló el escándalo, se inició una investigación en la que saltó a la luz que Furfaro, junto a sus hermanos Diego y Damián, habían logrado los acuerdos necesarios para abrir un laboratorio nuevo en Ciudad del Este, Paraguay, uno de los vértices de la Triple Frontera, epicentro de la mercadería ilegal y el narcotráfico.

Por otro lado, se descubrió un vínculo con Lázaro Báez. García Furfaro aparece como uno de los dueños de Top Air, una sociedad dedicada al servicio de jets privados, la cual se la compró a Lázaro Báez. El acta de conformación del nuevo directorio se firmó el 7 de marzo de 2016. Un mes después, Lázaro Baez fue detenido en San Fernando al bajar de uno de sus aviones.

Anteriormente, entre 2014 y 2015, Báez habían tratado de vender Top Air a PTP Group. Se trata de una empresa dedicada a la operatoria portuaria en la hidrovía del río Paraná, en las terminales de Zárate y San Nicolás. Su domicilio oficial está en Ramallo, mismo distrito en donde se ubica el laboratorio de García Furfaro.

PTP Group está involucrada en múltiples investigaciones judiciales ligadas al crimen organizado en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Una subsidiaria del grupo principal en el país vecino, PTP Warrant, también fue blanco de cuestionamientos por concesiones de terminales portuarias otorgadas por 20 años a cánones bajos y con nula inversión en maquinaria para detectar cargamentos ilegales.

PTP Group se ofreció a administrar puertos en Uruguay, país donde el aparato de seguridad estadounidense apunta como uno de los principales orígenes del fentanilo que causa cerca de 60 mil muertes al año.

En este camino, dichos movimientos de PTP Group sucedieron durante la presidencia de su directoria de Horacio Cartes, con quien Ariel García Furfaro se reunió, por lo menos, el 24 de noviembre de 2023.