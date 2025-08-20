Nación habilitó la venta de las represas hidroeléctricas del Comahue

El Gobierno nacional habilitó la venta de las acciones de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en Neuquén y Río Negro. Se trata de cuatro de las principales represas del país, responsables de alrededor del 10% de la generación eléctrica nacional. Con el Decreto 590/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo profundiza el plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei.

La norma ordena transferir las acciones desde Enarsa a la Secretaría de Energía, que será la encargada de llevar adelante el proceso de venta mediante un concurso público nacional e internacional.

Con esta medida, el Gobierno estima recaudar unos u$s500 millones, aunque el verdadero trasfondo es mucho mayor: se trata de entregar activos estratégicos al sector privado en un contexto de crisis energética y de disputas por el manejo de los recursos naturales. El proyecto fue presentado como un acuerdo con los gobiernos de Río Negro y Neuquén, que destacaron haber logrado el reconocimiento de reclamos históricos. Sin embargo, más allá de esas concesiones, el resultado es la transferencia definitiva de bienes públicos a manos privadas.

Cabe mencionar que la privatización de las represas, igual que la de otras empresas de servicios, marca un retroceso en la capacidad del Estado de garantizar soberanía energética y resguardar recursos esenciales.