Milei pierde dos ministros y deberá reconfigurar el Gabinete

Javier Milei deberá introducir cambios en su Gabinete antes de fin de año, ya que las candidaturas de sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, los dejarán fuera del equipo de Casa Rosada.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el viernes se confirmó la postulación de Bullrich como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con amplias chances de ingresar al Congreso, ya que La Libertad Avanza está bien posicionado en el distrito y viene de ganar los comicios locales del pasado 18 de mayo.

Para su reemplazo en la cartera de Seguridad, la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri quiere a Alejandra Monteoliva, hoy secretaria de Seguridad Nacional. Sin embargo, circulan los nombres de los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli y los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Por otro lado, este sábado el gobernador Alfredo Cornejo informó que Petri será el primer candidato a diputado nacional de la lista de LLA y la Unión Cívica Radical en la provincia de Mendoza, de donde es oriundo.

El actual ministro de Defensa también tiene grandes posibilidades de regresar a la Cámara baja. De esta forma, tanto Bullrich como Petri se encaminan a ser electos el 26 de octubre y a asumir el 10 de diciembre por sus bancas, por lo que quedarán dos lugares vacíos dentro del Gabinete. Por el momento, no se habla de reemplazos inmediatos, en una decisión compleja para Milei.