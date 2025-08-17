El Frente de Izquierda definió a sus candidatos

El Frente de Izquierda (FIT) confirmó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre. Myriam Bregman encabezará la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Christian Castillo será candidato al Senado por ese distrito.

En la provincia de Buenos Aires competirán Nicolás del Caño y Romina Del Plá, dos dirigentes con experiencia previa en el Congreso. A su vez, el jujeño Alejandro Vilca intentará renovar su banca, la primera obtenida por la izquierda en ese distrito.

Al presentar su candidatura, Bregman señaló: “La lista del Gobierno es la expresión de represores y fachos contra los que he peleado toda mi vida como abogada de derechos humanos, como militante”. Castillo, por su parte, apuntó: “Milei no gobierna solo. Se sostiene por los votos del PRO, la UCR y sectores del peronismo. Solo el Frente de Izquierda mantuvo siempre la misma posición: en las calles y en el Congreso, del lado del pueblo trabajador”.

Con este armado, el FIT apuesta a sostener su presencia parlamentaria con figuras que buscan capitalizar su trayectoria militante en medio de un escenario político polarizado.