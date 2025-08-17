Diputados opositores buscan otra derrota del Gobierno en el Congreso

La Cámara de Diputados se encamina a un nuevo capítulo de tensión política. Referentes de la oposición presentaron un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 20 de agosto al mediodía, con un temario cargado de proyectos que el presidente Javier Milei decidió vetar y que ahora buscarán reinstalar en la agenda legislativa. La jugada llega apenas días después de que el oficialismo sufriera una dura derrota en la Cámara baja, cuando la oposición impuso su mayoría en cada votación y dejó en evidencia la fragilidad parlamentaria del gobierno libertario.

Entre los temas centrales a debatir se destacan la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional, un bono extraordinario para jubilados que cobran la mínima y la declaración de emergencia para los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

El mensaje político es claro: la oposición quiere volver a marcarle la cancha a un Gobierno que insiste en vetar medidas de alivio social, aun cuando cuentan con consenso parlamentario. Con un Milei cada vez más aislado en el Congreso, la sesión del miércoles se perfila como una nueva pulseada decisiva.