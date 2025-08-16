Mayans: “Milei conduce a la Argentina a la ruina”

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, aseguró que el presidente Javier Milei “no sabe dónde está parado” y lo responsabilizó de aplicar un “esquema de gobierno” que conduce al país “a la ruina”. Según el senador formoseño, el mandatario “llegó sin pensarlo” a la Casa Rosada y adoptó un programa económico originalmente diseñado por Patricia Bullrich, pese a que antes cuestionaba duramente a Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

En declaraciones periodísticas, Mayans advirtió que el plan oficial de endeudamiento es insostenible y que la Argentina “no puede afrontar” los vencimientos. También puso en duda el superávit fiscal exhibido por el Ejecutivo, al que calificó de “amañado” por no contemplar las crecientes deudas con las provincias, como los 12 billones que —aseguró— se le deben a Buenos Aires.

Por otro lado, el legislador criticó que el Gobierno no haya enviado un Presupuesto nacional, lo que a su juicio refleja un desconocimiento del sistema republicano y federal. “Milei no quiere que funcione el Parlamento. El DNU 70/23 es un avasallamiento al Congreso y viola la Constitución”, sentenció.