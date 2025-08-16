Fallo favorable para Argentina en la causa YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF, permitiendo al país apelar la orden de entrega de acciones sin ceder esos títulos ni otros activos. La decisión suspende la medida dictada el 30 de junio pasado por la jueza Loretta Preska, una resolución que había generado preocupación por el riesgo de perder el control de la petrolera.

Las repercusiones

Desde el Ministerio de Economía celebraron la decisión, que también aceptó que el gobierno de Estados Unidos participe como “amicus curiae” en la causa. “El tribunal de apelaciones ha decidido aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden de junio queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones”, tuiteó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En esa línea, la Procuración del Tesoro de la Nación destacó que la medida garantiza la conservación de la participación mayoritaria del Estado en la compañía mientras avanza la apelación. Según el organismo, la decisión constituye “un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”.

Contexto y fundamentos

El juicio de YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, bufete inglés especializado en comprar juicios y cobrar a futuro, es el principal beneficiario de la condena dictada por Preska. El país había solicitado un “stay” o freno a la entrega de acciones mientras se definía la apelación, solicitud que hoy fue aceptada por la Corte.

Cabe recordar que los fondos litigantes ya habían intentado ejecutar el fallo, buscando embargar o usar como garantía de pago distintos activos del Estado nacional, entre ellos el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y ARSAT. Al igual que en el caso de YPF, los demandantes procuran probar que estas compañías estatales funcionan como un “alter ego” del Gobierno, es decir, que están bajo control político directo. En ese marco, habían solicitado acceder a información privada de Sergio Massa y Luis Caputo.

Próximos pasos

La medida administrativa es puntual. El 25 de septiembre se presentarán los escritos argumentales para la apelación formal, mientras que la primera audiencia sobre la apelación de fondo está prevista para la semana del 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas. Se estima que la Corte decidirá a comienzos del año próximo si la condena de Preska se mantiene.

Entre los fundamentos de Argentina para no entregar las acciones figuran la violación del principio de cortesía internacional (comity), la inmunidad soberana y que los títulos están depositados en Buenos Aires, fuera del alcance del litigio sobre la actividad comercial de YPF en Estados Unidos. Los abogados estadounidenses del país subrayaron que “los demandantes no demostraron perjuicio si se suspende la entrega” y que la ley argentina impide vender estas acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso.

Con esta resolución, Argentina logró una victoria importante victoria que preserva el control de un activo estratégico mientras se define el litigio internacional.