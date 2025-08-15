“El gobernador Axel Kicillof perdió el control de la provincia de Buenos Aires”

Camino a las legislativas bonaerenses, Matías De Lorenzo se perfila como una de las voces emergentes de La Libertad Avanza. Ingeniero en informática, trabaja en el Ministerio Público Fiscal dentro del área técnica de la Dirección de Desarrollo de Nuevas Tecnologías y, según cuenta, desde 2020 impulsa en el ámbito judicial y sindical “lo que entendemos que puede llegar a ser un nuevo sindicalismo”. En exclusiva con diario Hoy, Matías repasa sus diagnósticos y propone una batería de reformas que, asegura, buscan ordenar la vida cotidiana del vecino.

Seguridad sinónimo de libertad

Para De Lorenzo, la raíz del problema en la provincia de Buenos Aires es clara: “El problema central es la inseguridad. Sin ir más lejos, es imposible salir a la calle, y no pudiendo salir a la calle no hay posibilidad de hacer nada”. En esa línea, define la libertad como un ejercicio concreto que se vive día a día: “La libertad individual es el poder salir a trabajar dignamente, es poder ir y poder volver sin tener problemas”. Su descripción remite a escenas que los bonaerenses conocen: espacios públicos vedados, comercios que cierran antes y barrios replegados ante el avance del delito.

En ese marco, De Lorenzo apunta al gobernador de la provincia, Axel Kicillof señalándolo como “un opositor a las ideas”. Considera que la Provincia “no tiene una dirección, y denuncia “una gestión totalmente desbordada y desarticulada”. Para el ingeniero, el orden es condición para cualquier desarrollo, desde abrir una pyme hasta volver a casa sin miedo.

El papel de la política y el Poder Judicial

La seguridad, explica, requiere decisiones concretas en política pública. “Es importantísimo empezar a impulsar nuevas leyes que devuelvan autoridad a la fuerza, que haya penas efectivas y que las reformas vayan en confluencia con los delitos que realmente pasan”. A su juicio, “hay leyes muy antiguas, obsoletas, que dejan muchísimos grises. Hoy en día mutaron las formas de delinquir, por lo que urge una modernización del Poder Judicial en su totalidad”.

“Lo más importante y lo primero es darle más autoridad a las fuerzas; que puedan salir a trabajar a la calle dignamente, seguros, con más herramientas; que no pongan en riesgo la vida por la nada misma”, sostiene y agrega: “Estoy totalmente de acuerdo con endurecer las penas y limitar los beneficios para los reincidentes. No puede ser que sea todo gratis, que casi no haya castigo”.

Sobre la portación de armas, introduce un enfoque cultural más que normativo. Propone discutir “no solamente el acceso, sino la manipulación y un montón de cuestiones que vienen con esa línea”, en un marco de formación y responsabilidad social: “Hoy se ve un arma como un objeto que sirve solamente para lastimar, delinquir o usarlo como herramienta de extorsión. Culturalmente, lo primero que tenemos que trabajar es eso”. Considera que buena parte de los problemas de la Provincia tienen raíz cultural y reclama un debate sin atajos ni consignas.

El Estado y el orden

El Estado, según su mirada, también necesita orden. Matías aboga por reducir estructuras, desburocratizar y clarificar funciones para que las políticas lleguen a destino: “Hoy está todo tan burocratizado que es imposible tomar decisiones o definiciones que sigan una misma línea”. Por eso propone “atomizar cada una de las secretarías, cada ministerio, ver qué sirve y qué no”, ya que la expansión de áreas sin resultados solo agrega costos y confusión. En la misma línea, critica las trabas que enfrentan las pymes para radicarse y generar empleo genuino.

La transparencia como clave

De Lorenzo insiste en modernizar el Estado con sistemas abiertos: “Cada centavo que se gasta tiene que tener nombre y apellido”. Sugiere publicar y trazar el detalle de la ejecución de fondos en tiempo real, con plataformas accesibles y auditorías cruzadas. Incluso asegura que presentaría su declaración jurada patrimonial antes de asumir, como gesto de apertura y compromiso con ese estándar.

La educación, eje central

“La educación, como la mayoría de las cosas que hoy brinda el Estado, no es gratis; es no arancelada, que es totalmente diferente”. Como estudiante de Derecho en la UBA, el ingeniero critica la falta de compromiso de quienes ocupan una vacante y luego no asisten: “Si el sistema fuese por ranking, por vouchers y ciertas cuestiones que hacen a la vida educativa, se lo tomaría con muchísima más firmeza”. Según su análisis, esto permitiría menos gasto improductivo y una asignación más eficiente de recursos.

El rumbo de la economía

Sobre las dificultades económicas que enfrenta la sociedad, De Lorenzo afirmó que la prioridad es darle oxígeno a las pymes y comercios. Considera que la carga impositiva es “terrible, totalmente frustrante”. “Es imposible poder avanzar, es imposible poder contratar, es terrible”. Por eso motivo propone estabilizar el contexto, ordenar y competir para atraer inversión a la Provincia: “Son parámetros que tenemos que ir trabajando en conjunto y en constancia para poder estabilizar el contexto económico y que así las pymes puedan venir a invertir. Si no, prefieren otras provincias que son mucho más laxas en todos estos sentidos”.

Consensuar sin traicionar los principios

Aunque valora el diálogo, Matías marca límites claros. “Dialogar siempre es enriquecedor”, admite, pero aclara: “Lo que no hay que negociar son los principios ni las convicciones”. Esta consigna, vinculada al espacio La Libertad Avanza, organiza su propuesta: confluir en acuerdos puntuales sin resignar el núcleo ideológico, especialmente en seguridad, justicia y modernización del Estado.

Su hoja de ruta es clara: llevar al Congreso una agenda que ponga a la seguridad, la educación, la transparencia y el fortalecimiento de las pymes en el centro de la vida cotidiana del bonaerense. Su propuesta apunta a construir un Estado más ordenado, eficiente y cercano a los vecinos.