La Plata

martes 6 DE enero 2026

Masiva marcha a la embajada de EE. UU.

Organizaciones políticas y sindicales repudiaron la ofensiva militar en Venezuela.

Decenas de organizaciones políticas, sindicales, sociales y derechos humanos marcharon desde Plaza Italia hasta la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para repudiar el ataque militar a Venezuela por parte de gobierno de Trump.

La movilización, que fue decidida el sábado en un encuentro multisectorial con carácter de emergencia, estuvo encabezada por las dos CTA, ATE y la UTEP.

