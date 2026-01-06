Masiva marcha a la embajada de EE. UU.

Decenas de organizaciones políticas, sindicales, sociales y derechos humanos marcharon desde Plaza Italia hasta la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para repudiar el ataque militar a Venezuela por parte de gobierno de Trump.

La movilización, que fue decidida el sábado en un encuentro multisectorial con carácter de emergencia, estuvo encabezada por las dos CTA, ATE y la UTEP.