Inflación de julio: más aumentos y un alivio que no llega

La inflación de julio fue del 1,9% y volvió a ubicarse por encima del mes anterior, acumulando un 17,3% en lo que va del año y 36,6% en los últimos 12 meses. Aunque la llamada inflación núcleo se redujo al 1,5%, el menor registro en años, el costo de vida sigue en ascenso y el bolsillo no encuentra respiro.

Los mayores incrementos se dieron en recreación y cultura (+4,8%), impulsados por las vacaciones de invierno, y en transporte (+2,8%) por el nuevo aumento en el boleto público. Alimentos y bebidas, con un alza del 1,9%, volvió a encarecer la mesa de las familias con subas en verduras, carnes y panificados. En la Patagonia, el transporte fue el rubro que más presionó.

En el otro extremo, las menores variaciones fueron en bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%) e indumentaria (-0,9%). Los precios estacionales subieron 4,1% y los regulados 2,3%, reflejando el impacto de los tarifazos en luz, gas, agua, transporte y otros servicios.

Pese al discurso oficial, el traslado a precios de la devaluación no desapareció: se contiene a fuerza de salarios reales congelados y de una apertura de importaciones que presiona a la producción nacional. Mientras tanto, las familias enfrentan aumentos en cuotas de colegios, prepagas y tarifas energéticas, sumados a la pérdida de poder adquisitivo.

La proyección para agosto ronda el 2%, pero la continuidad del ajuste fiscal, los incrementos ya pautados y la presión de los regulados dejan en claro que el alivio no está cerca. Con dos meses consecutivos de aceleración, la política económica de Milei sigue mostrando que el costo del plan lo pagan los hogares.